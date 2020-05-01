Порошенко настаивает на проведении еще одной внеочередной Рады

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает народных депутатов подписать письмо с требованием созвать внеочередное заседание ВР для принятия законопроекта об определении размеров обязательного страхования медработников.



С такой инициативой он выступил на заседании Согласительного совета в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.



"Мы получили подписные листы... Я обращаюсь ко всем, кто присутствует в этом зале, к руководителям фракций ..: давайте вместе подпишем и проведем, в том числе, и сегодня внеочередное заседание, которое позволит рассмотреть законопроект №3376, который уже с мая обеспечит надлежащее страхование врачей", - сказал Порошенко.



Политик отметил, что фракция "Евросолидарности" 22 апреля предложила законопроект, который предусматривает обеспечение и определение объемов страхования врачей в случае заболевания или смерти.



"Подчеркиваю, что с момента регистрации законопроекта заболело более 600 врачей, которые, к сожалению, страховку не получат", - отметил Порошенко.



Как сообщалось, по состоянию на 30 апреля в Украине лабораторно подтверждено 10 406 случаев заболевания COVID-19, из них 261 летальный исход, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

