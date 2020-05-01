Агрорынки на Киевщине смогут заработать уже сегодня - власти

Уже в четверг в Киевской области смогут возобновить работу агропродовольственные рынки при соблюдении всех установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований, заявил и.о. Киевской ОГА Василий Володин.



«Агропродовольственные рынки Киевщины смогут возобновить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Держпродспоживслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы. Кроме того, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее 2-х своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки », - подчеркнул Володин, сообщает пресс-служба ОГА.



На рынка установлены следующие требования: быть зарегистрированным, как производитель пищевой продукции; температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей); пребывания на рынке - в надетой маске (в т.ч. изготовленной самостоятельно или респираторе); на каждом входе - диспенсер с антисептиком; количество покупателей - не более 1 на 10 м² торговой площади рынка; расстояние между продавцами - не менее 3 м; рабочие места родавцов - оборудованы прозрачными защитными экранами (с пленки или пластика); проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверных ручек, поручней на лестнице, выключателей и т.д.) - каждые три часа ; дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня рынке; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

