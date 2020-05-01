Число выздоровевших от коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Почти треть всех заболевших коронавирусом людей в мире выздоровели, свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего данные по COVID-19. Так, к настоящему моменту в мире зарегистрировано свыше 3,2 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди них выздоровели уже более 1 млн человек. Скончались 228 тыс. человек, а заражены и болеют в настоящее время - без малого 2 млн человек.



Самое высокое число заражений выявлено по-прежнему в США, там заболели коронавирусом более 1 млн человек, скончались свыше 61 тыс, выздоровели - более 147 тыс. Свыше 200 тыс. случаев заболевания зарегистрировано в Испании и в Италии, соответственно. Во Франции, Германии, Британии, Турции и России выявлено свыше 100 тыс. заражений.



Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс пояснил, что в настоящее время в стране проводят по миллиону тестов в неделю, однако в ближайшее время этот показатель достигнет 2 млн в неделю.



В Испании зафиксировали самое низкое с 20 марта количество смертей от коронавируса - 268 пациентов за сутки. Ранее в апреле правительство Испании ослабило на передвижения жителей.



А в Германии четвертый день подряд выявляют все больше зараженных коронавирусом, за последние сутки - 1478 человек. В то же время, более 75% среди заразившихся с начала пандемии уже выздоровели. Болеют коронавирусом в Германии более 34,6 тыс. человек на данный момент.



Служба гражданской обороны Италии накануне сообщила, что относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в стране. Наиболее сложная ситуация в настоящий момент продолжает оставаться в Ломбардии, Пьемонте, Эмилии-Романье, Венето и Лигурии. Сейчас на эти регионы Италии приходится 81% всех заражений.



Кроме того, власти южной итальянской области Калабрия с четверга разрешают возобновить работу кафе и ресторанов при условии, что обслуживание посетителей проводится на открытом воздухе. Также разрешается открыть продовольственные рынки, работающие на открытом воздухе. Имеют право возобновить работу и продавцы цветов, других растений, удобрений. При этом всем заведениям нужно будет обеспечить соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.



Калабрия на данный момент - единственная итальянская область, настолько ослабившая ограничительные меры. Решение местных властей идет вразрез с рекомендациями властей страны. Калабрия мало пострадала от распространения коронавируса COVID-19. В этой области зафиксировали около тысячи случаев заражения. В последние дни новых заразившихся - крайне мало.



Число госпитализаций с COVID-19 во Франции также продолжает снижаться. По данным Генеральной дирекции министерства здравоохранения, на четыре региона страны приходится в настоящее время 72% всех госпитализаций по коронавирусу во Франции. Это Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс.



В ряде стран мира продолжают снимать введенные ранее ограничения. В Саудовской Аравии вновь открылись торговые центры и рынки. И работники, и покупатели во многих торговых центрах носят маски, перчатки, а также поддерживают социальную дистанцию.



В Бельгии первая фаза выхода из режима изоляции начнется 4 мая. На первом этапе по-прежнему приветствуется дистанционная работа на предприятиях и в учреждениях, где это возможно. Где невозможно - предусмотрено постепенное возобновление работы при соблюдении правил эпидемиологической безопасности. Второй этап предполагается начать 11 мая. Ожидается, что откроются все виды магазинов "без дискриминации по размеру площади или профилю торговли". Рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты.



Тунис со следующей недели начнет плавный выход из режима изоляции.



Однако власти Японии рассматривают возможность продления общенационального чрезвычайного положения еще на месяц в попытке сдержать распространение COVID-19. Первоначально чрезвычайное положение было объявлено в Токио, Осаке и пяти других префектурах 7 апреля на фоне резкого роста числа заражений COVID-19. 16 апреля чрезвычайное положение было распространено на все 47 японских префектур.



В условиях чрезвычайного положения местные власти попросили людей воздержаться от ненужных прогулок, а некоторые предприятия закрыть.



Отмечается, что в правительстве считают, что чрезвычайное положение должно оставаться в силе для всей страны, поскольку любая частичная отмена приведет к притоку людей в определенные районы и повысит риск передачи инфекции.



Также в мире ведется активная работа над созданием эффективной вакцины против коронавируса и медикаментов для его лечения.



Накануне американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences обнародовала информацию, касающуюся двух клинических испытаний экспериментального препарата remdesivir для лечения коронавирусной инфекции.



Gilead сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.



Со своей стороны Европейский инвестиционный банк заключил соглашение о сотрудничестве со всемирной организацией, созданной для ускорения разработки вакцин против новых инфекционных заболеваний, чтобы ускорить создание вакцины против COVID-19. При подписании этого соглашения было объявлено о проведении 4 мая Всемирной донорской конференции под эгидой Европейского союза для мобилизации первоначальных 7,5 млрд евро в фонд прекращения пандемии COVID-19.

