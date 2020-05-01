НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа"

Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" до конца 2020 года, в соответствии с обращением партии. Следовательно, партия отказалась от более 70 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"30 апреля Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы 2020 года. Финансирование было приостановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии COVID-19.



"Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины о возможности уменьшения НАПК расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств", - сообщили в НАПК.

