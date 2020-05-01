«Правила еды»: полезные рецепты для сладкоежек

В рубрике «Правила еды» программы «Утро с Интером» журналист Вера Борсук продолжает экспериментировать с питанием, чтобы разобраться, какие пищевые привычки полезны, а какие – вредят нашему организму. Вера – сладкоежка. Можно ли есть сладости без вреда для здоровья? Оказывается – да, и при этом еще и худеть! В сегодняшнем выпуске «Правил еды» ведущая рубрики рассказала о полезных сладостях и поделилась несколькими рецептами.

«Пирожные, тортики, эклеры, халва, конфеты, печенье, булочки – обо всех этих сладостях я сейчас говорю абсолютно спокойно, – улыбается Вера Борсук. – Я смогла отказаться от вредных сладостей и нашла им замечательную альтернативу».

Рецепты альтернативных сладостей

Диетическое печенье

Для 12 штук печенья понадобится: 1 крупный банан, половина или чуть больше стакана овсяных хлопьев быстрого приготовления и небольшая горсть сухофруктов. Банан лучше брать перезрелый, он более сладкий. Разомните его вилкой, добавьте овсяные хлопья и изюм. Изюм можно заменить любимыми сухофруктами: черносливом, курагой, финиками. Можно даже добавить орехи. Пергаментную бумагу смажьте кокосовым маслом и выложите на нее сформированное печенье. Отправьте в духовку на 15 минут.

Диетические конфеты

Для их приготовления понадобится: 200 г фиников, 200 г грецких орехов, ложка кокосового масла, немного натурального какао и кокосовая стружка для украшения.

«Нужно заранее замочить финики на час в обычной холодной воде , – рассказывает Вера Борсук. – Затем удалить из них косточки, измельчить в блендере и добавить грецкие орехи или же арахисовую пасту – кому как больше нравится. А также – ложку кокосового масла и несколько ложек какао. Все хорошо перемешиваем. Руки я смазываю кокосовым маслом и формирую из полученной массы кружочки-конфетки. Обвалять их можно в кокосовой или миндальной стружке, семенах чиа, какао. Кому что больше по вкусу. Далее отправляем на час в холодильник».

Мороженое без сахара

На две порции мороженого понадобится: два спелых замороженных банана, 10 фиников, орехи и какао по вкусу.

«В блендере взбиваем замороженные бананы, – объясняет процесс приготовления Вера. – Не удивляйтесь: для таких десертов я специально их заранее замораживаю. После чего добавляем какао и финиковую смесь, которая у меня осталась из предыдущих рецептов. Мороженое готово!»

Как дома приготовить полезную и вкусную тахинную халву? Каким образом используется агава в приготовлении полезных сладостей? Насколько сложно исключить из рациона сахар? Что расскажет о своем опыте коллега Веры, которая отказалась от сахара четыре года назад? И как это повлияло на здоровье и вес девушки? Смотрите в сегодняшнем выпуске «Правил еды» – https://youtu.be/iaSkhPtsW1Y