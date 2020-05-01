В Южной Корее ни единого случая COVID за сутки внутри страны

В Южной Корее за прошедшие сутки коронавирус подтвердили только у четырех новых пациентов, причем все они прибыли из-за границы, пишет The Guardian.

Таким образом, внутри страны впервые с февраля не зафиксировали новых случаев заболевания, что подтверждает успехи Сеула в борьбе с пандемией.



Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 10 765 случаев COVID, 247 человек умерли, а 9,059 вылечились. С вирусом продолжают борьбу 1,4 тысячи пациентов.



Всего в Южной Корее зарегистрировали 1065 случаев инфицирования "извне", из которых 90% были завезены корейцами.



Но несмотря на замедление распространения эпидемии, местные органы здравоохранения призывают людей к осторожности, поскольку в стране начались длительные выходные: 30 апреля в Южной Корее отмечают День рождения Будды, 1 мая – День Труда, а 2 мая – День защиты детей.

