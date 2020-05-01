Украина не будет вести диалог с незаконными вооруженными формированиями – Кулеба

Украина готова к диалогу со своими гражданами, которые проживают на оккупированных территориях, однако не обязана вести какие-либо переговоры с незаконными формированиями, поскольку те не уполномочены надлежащим образом представлять интересы проживающих на оккупированных территориях граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Безусловно, определенная часть разговора была посвящена попыткам моего российского коллеги завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемыми, условно их назовем, Донецком и Луганском. В связи с этим я хочу еще раз публично подчеркнуть, что Украина готова говорить с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях, более того, мы стремимся к такому диалогу, но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены надлежащим образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий, а также внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены оставить зону боевых действий и в конце концов оккупационную зону", - сказал Кулеба по итогам переговоров с главами МИД стран "нормандской четверки" в четверг.



По словам министра, во время разговора он подчеркнул, что Украина готова к диалогу по любым самым чувствительным вопросам, но "никогда не будет пересекать наши украинские красные линии".



Он добавил, что диалог должен развиваться, и для этого существуют отработанные механизмы взаимодействия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), и она остается основой для работы.



"Прежде всего, наша позиция, позиция Украины остается неизменной - и ее целиком поддерживают наши партнеры из Франции и Германии - о том, что Трехсторонняя контактная группа, в корой присутствуют Россия, как государство-агрессор, Украина, как государство, которое защищается от агрессии, и ОБСЕ, как посредник, а также приглашенные участники остается ключевым механизмом для поиска взаимоприемлемых решений, которые должны вести нас к прекращению войны и деоккупации наших территорий", - пояснил глава МИД Украины.



Кроме того, он сообщил, что в ходе видоконцеренции глава МИД РФ Сергей Лавров поднял вопрос консультативного совета и детально осветил позицию РФ по этому поводу. "Но мы этот вопрос не обсуждали. Мы выслушали позицию российского коллеги относительно консультативного совета", - добавил Кулеба.



Как сообщалось, в четверг в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова. Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

