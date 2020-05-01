ФРГ: Пандемия осложнила урегулирование на Донбассе

Пандемия коронавиуса усложнила реализацию выполнения договоренностей, достигнутых на саммите нормандской четверки в Париже. Об этом по итогам видеоконференции глав МИД "четверки" в четверг, 30 апреля, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет Интерфакс-Украина.



"Пандемия коронавируса на территории восточной Украины не упростила процесс реализации договоренностей, но пандемия не должна быть отговоркой", - сказал Маас.



По его словам, "многие решения Парижа все еще не реализованы". "Мы хотим вместе постараться сделать так, чтобы их выполнить", - сказал министр.



По его словам, участники видеоконференции согласились, что работа наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе должна быть продолжена.



Также необходимо установить прочный режим перемирия, которое можно было бы в случае необходимости проверить на исполнение, об этом также договорились участники министерской видеоконференции.



Также стороны говорили о необходимости создания новых КПП на линии разграничения, по словам Мааса, в настоящий момент их только пять.



Еще одной темой переговоров был обмен пленными. Он напомнимл, что уже провели два обмена, "но нужны новые".



Кроме того, Маас анонсировал новые переговоры министров нормандского формата в мае в формате видеоконференции.

