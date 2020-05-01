Арахамия назвал возможные даты рассмотрения "банковского" законопроекта

Верховная Рада может рассмотреть законопроект №2571-п «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» 14 или 15 мая.



Такое мнение высказал председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга 30 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.



«Я думаю, что это будет где-то после 10 мая. Это может быть в какой-то день, который мы определим. По традиции, мы видим, что лучше всего люди собираются в четверг или пятницу. То есть через неделю в следующий четверг или пятницу. Возможно, это будет среда, если можно это будет сделать скорее, мы сделаем так», – сказал Арахамия, отвечая на вопрос, когда может быть созвано внеочередное заседание ВР для рассмотрения «банковского» законопроекта во втором чтении.



Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.



Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврате несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.



За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.



27 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №2571-п «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».



При этом председатель профильного комитета Данил Гетманцев (фракция «Слуга народа») прогнозирует, что в случае применения специальной процедуры Рада может на следующей неделе начать рассмотрение во втором чтении законопроекта №2571-п «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» и принять его в целом как закон за полтора дня.



Согласно закону «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры», специальная процедура рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым поступило более 500 поправок, предусматривает сбор подписей не менее 150-ти депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к Председателю ВР, после чего Рада на ближайшем заседании проголосовали 226-ю голосами за запуск этой спецпроцедуры.



Ранее Арахамия предполагал, что финальное голосование во втором чтении за законопроект №2571-д может состояться 10-11 мая.

