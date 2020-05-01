Женские кофты помогут создать отличный образ

Кофта – элемент гардероба, который считается универсальным. Такой наряд можно носить отдельно либо дополнять другими вещами. Выделяют разные стили, фасоны. Настоящие модницы всегда приобретают несколько разных вариантов, но их нужно уметь выбирать.

Разновидности моделей

Если говорить о фасоне кофты, то дизайнеры предлагают несколько разных вариантов:

джемпер. Эта вязаная модель со свободным кроем. С ее помощью создается красивый стиль на каждый день. Джемпер идеально сядет на любой фигуре;



водолазка. Толщина изделия небольшая, а кофта способна подчеркнуть фигуру. Присутствует узкая горловина, что обеспечивает стройную шею;



кардиган. Изделие из трикотажа с пуговицами. С его помощью сохраняется тепло, поэтому оно актуально весной и осенью. Прекрасно дополняется другой одеждой;



свитер. Это теплая универсальная модель, здесь отмечается толстая модная вязка, позволяет создать стильный спортивный либо деловой образ;



пончо. Такая кофта отличается свободным кроем и часто не имеет рукавов. Будет сидеть идеально на любой фигуре, сможет обеспечить постоянное тепло и стильный вид;



пиджак. Это классический фасон, который создает деловой стиль. Если взять приталенный вариант, то он выгодно подчеркнет фигуру. В случае с удлиненной моделью женщина будет казаться стройнее;



жакет. Такая кофта универсальная и поможет создать любой образ;



бохо. Пользуется популярностью у любителей этно-стиля. Отмечают необычные дизайнерские украшения, интересные оттенки, нестандартный крой. Бохо может дополнить любую одежду, начиная с брюк и заканчивая платьем;



реглан. Эта кофта может выступать в роли дополнительного утеплителя в зимний период либо верхней одежды. Реглан можно дополнить спортивками или джинсами.

Рекомендации касательно материала

Во время выбора продукции на сайте https://dressa.com.ua/ стоит учитывать материал, из которого она изготовлена: синтетика, хлопок, кашемир либо шерсть. Также необходимо учесть некоторые моменты:

изделия из шерсти не провоцируют аллергию;



изучите нити, из которых сшита кофта. Больше будут растягиваться синтетические модели;



женские кофты, производимые из натуральных материалов, будут служить меньше по сравнению с синтетическими изделиями. Кроме того, такие изделия нуждаются в правильном уходе. Натуральные модели отлично сохраняют тепло, приятны на ощупь, не вредят здоровью. Есть даже материалы, которые способны восстановить силы организма. Речь идет о шерсти мериноса либо альпаки.

Самое важное, чтобы женщина ощущала себя в кофте удобно, комфортно и тепло. Подобное изделие будет частью непревзойденного образа.