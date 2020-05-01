На вакцину от коронавируса нужно еще $2 млрд - ВБ

Для разработки вакцины против коронавируса необходимо от одного до полутора лет и дополнительные 2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении руководства Всемирного банка, пишет Укринформ.



"Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины", – отмечается в заявлении.



При этом отмечается, что просто дополнительного финансирования недостаточно для того, чтобы вакцину можно было эффективно использовать.



"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", – подчеркнули в банке.

