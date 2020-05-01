Конкурента BMW X3 от Genesis представят осенью

Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, готовится к запуску второго кроссовера – компактного GV70, который должен составить конкуренцию BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC. Как сообщает The Korean Car Blog, новинка дебютирует осенью этого года, предположительно, в октябре.



По информации издания, Genesis намерен ускорить экспансию в Китай и Европу за счет появления новых моделей. В арсенале марки уже имеется кроссовер GV80, который конкурирует с BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7, а через полгода дебютирует и «младшая» модель GV70.



Genesis GV70 построят на заднеприводной платформе, а линейку двигателей он разделит с GV80. Она будет включать 2,5-литровый бензиновый мотор семейства Theta III мощностью 304 лошадиные силы и 3,5-литровый агрегат мощностью 380 сил. Позже для кроссовера могут предложить дизельный V6 объемом 3,0 литра от седана G80. Все моторы сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

