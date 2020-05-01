Трамп уверен, что COVID возник в лаборатории Уханя

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, которая подтверждает, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском Ухане. Об этом американский лидер соощил на брифинге в Белом доме 30 апреля.



Так, на вопрос журналистов, уверен ли он, что новый коронавирус появился в Уханьском институте вирусологии, Трамп ответил утвердительно.



"Да, я уверен", − подчеркнул президент, но отказался раскрывать подробности, сославшись на секретность.



Также американский лидер полагает, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого.

"Он (коронавирус) пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю", − указал Трамп.



По его словам, Пекин либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.



"Я бы сказал, что он (вирус), вероятно, вышел из-под контроля, − предположил американский президент.



Из-за ситуации с коронавирусом заключение американо-китайской торговой сделки носит вторичный характер, заявил Трамп.

