Китай не допустил ВОЗ к расследованию по коронавирусу

Китай не допустил экспертов Всемирной организации здравоохранения к участию в расследовании истоков возникновения коронавируса, несмотря на запросы. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил представитель организации в КНР Гауден Галеа.



"Мы знаем, что национальное расследование (Китая) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая", − указал Галеа.



Он также подчеркнул, что власти Китая не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане, который стал эпицентром распространения коронавируса.



По словам Галеа, в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении вируса.



"Однако лабораторные записи должны быть частью любого полного доклада, любого полного исследования по истории происхождения (вируса)", − добавил представитель организации.



Галеа не исключил, что Китай не предоставлял организации информации во всей полноте с самого начала вспышки.



В качестве примера он рассказал о том, что с 3 по 16 января, когда в Ухане предположительно набирала обороты вспышка заболевания, власти сообщили о 41 случае инфицирования.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что источником коронавируса стала лаборатория в Ухане. Американский лидер пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.



14 апреля президент США поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

