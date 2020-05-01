Volkswagen выплатит €750 млн из-за дизельного скандала

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG выплатит 235 тысячам владельцев автомобилей в Германии компенсации в рамках мирового соглашения в дизельном скандале. Общая сумма выплат составит 750 миллионов евро, еще в 17 тысячах случаев продолжается проверка, сообщил автомобилестроитель из Вольфсбурга в четверг, 30 апреля.



Тем самым около 90% автовладельцев, пострадавших в рамках "дизельгейта", заявили концерну о своем желании получить компенсации.



В зависимости от возраста и модели машин им будет выплачено от 1350 до 6250 евро.



Процесс по "дизельгейту" завершен



В тот же день высший земельный суд в Брауншвейге объявил процесс по дизельному скандалу вокруг автомобильного концерна Volkswagen завершенным, поскольку Федеральное объединение центров защиты прав потребителей Германии (VZBV) отозвало свой иск.



В конце февраля VW и VZBV достигли договоренности о мировом соглашении по "дизельгейту".



Речь шла об урегулировании претензий 262 тысяч клиентов, владеющих дизельными автомобилями с манипулированным программным обеспечением, на общую сумму 830 миллионов евро. Владельцы этих автомобилей должны были до 30 апреля подать в концерн заявление на выплату компенсации.



Volkswagen и "дизельгейт"



Дизельный скандал вокруг немецкого концерна разгорелся в результате расследований, инициированных властями США в 2015 году.



В сентябре того же года руководство VW было вынуждено признать, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.



"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций.



Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 млрд долларов в рамках урегулирования скандала.



В Австралии сумма компенсаций 57 тысячам австралийских потребителей составила почти 80 миллионов евро. Обвинения VW предъявили так же в Канаде и Великобритании.

