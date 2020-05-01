За сутки в Украине 455 новых случаев заболевания Covid-19

455 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 175 выздоровели. Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром, в настоящее время в Украине болеет Covid-19 9 тыс 176 человек, что на 269 больше, чем сутками ранее.



При этом утром 30 апреля сообщалось о 450 заболевших, 11 умерших и 135 выздоровевших за предшествовавшие сутки, а утром 29 апреля – о 456 заболевших, 11 умерших и 111 выздоровевших.



Согласно данным, опубликованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, за минувшие сутки количество проходящих амбулаторное лечение в Украине на сутки возросло на 334, в том числе на 33 детей и 72 медработника (всего оно было назначено 7 526 пациентам, из них 610 детей и 1 785 медицинских работников).



Количество требовавших госпитализации за сутки возросло на 121, в том числе на 4 детей и 19 медработников (всего госпитализация была назначена 3 335 пациентам, из них 144 ребенка и 369 медицинских работника). Из них в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждалось на 5 человек больше (всего – 143, в том числе один ребенок и 10 медиков).



За все время, по данным ЦОЗ, в Украине подтверждено 10 861 случаев заболевания Covid-19, в частности, в 754 детей и 2 154 медиков. Лабораторно исследовано 111 859 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек. В то же время, 1 238 пациентов уже выздоровели, в том числе 268 медработников - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.