Степанов: ситуация позволяет начать снятие карантина

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции позволяет смягчить карантин с 11 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. «С 11 мая мы будем делать смягчения, потому, что на сегодня это позволяет ситуация. И эти смягчения будут основаны на данных, которые у нас есть. Мы будем уверены в будущем наши действия не ухудшат ситуацию», - сказал он на выездном брифинге в Черкассах в пятницу.



Степнов отметил, что решение о смягчении карантина с 11 мая основано на анализе эпидемической ситуации.



«Мы понимаем, что люди устали от карантина. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая», - сказал он.

