В России почти 8000 случаев коронавируса за сутки

В России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.



Новые случаи выявили в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). Также зафиксировано 96 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом; полностью выздоровел 1601 человек.



Общее число заразившихся с начала эпидемии — 114 431.



За предыдущие сутки, с 29 по 30 апреля, в России зафиксировали 7099 новых случаев инфицирования в 85 регионах. Скончался 101 человек, выздоровели — 1333.



30 апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что Россия практически находилась на плато по количеству заразившихся коронавирусом. По ее словам, в стране удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. «Выброс, который произошел вчера, он действительно экстраординарный, но такое бывает и по опыту других стран — на плато бывают колебания, чуть выше, чуть ниже», — подчеркнула Скворцова.

