В Киеве обнаружены очаги заболевания коронавирусом в 2 общежитиях

В украинской столице обнаружили очаги заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 и закрыли на карантин два общежития, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.



"Одно - на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития", - написал Кличко в своем Телеграм-канале в пятницу.



По его словам, в зданиях обоих общежитий в настоящее время предпринимают дезинфицирующие меры. "Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - рассказал Кличко.



Мэр также сообщил, что из 52 жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание Covid-19, 11 – медицинские работники. Всего за сутки заболели 33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет и 5 детей: две девочки 4 и 7 лет и три мальчика от 7 до 16 лет.

