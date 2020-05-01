Полиция открыла уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах

Полиция открыла уголовное дело из-за решения местных властей с 1 мая ослабить карантин в Черкассах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.



Отметим, 30 апреля власти Черкасс решили ослабить карантин в городе, разрешив с 1 мая работу большинства магазинов, а также посещение зеленых зон и парков.



"Выходя за рамки своих полномочий, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственные продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов", - говорится в сообщении полиции.



В ведомстве объяснили, что принятое решение исполкома противоречит постановлению Кабинета Министров № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".



"Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что в Черкасской области зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

