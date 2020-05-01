С начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 2154 медика

С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 2154 медика и 754 ребенка. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"За все время пандемии заболели 10861 человек, из них 754 ребенка, а также 2154 медицинских работника. В общем выздоровели 1413 человек, а летальных случаев 272", - сказал Степанов.



По информации Минздрава, в Украине на данный момент более 2000 медиков, болеющих коронавирусом. По каждому из них проводится эпидемиологическое расследование.

