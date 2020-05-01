Аваков об ослабление карантина в Черкассах: реакция будет жесткой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что реагирование правоохранительных органов на ослабление карантина в Черкассах будет жестким, ведь мэр "заигрался". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.



"Господин глава города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.



Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла уголовное производство.

