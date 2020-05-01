В Украине в ближайшие дни будет тепло, местами дожди

В ближайшие сутки влажный умеренно теплый воздух с запада будет медленно продвигаться вглубь территории Украины, вытесняя сухой и по-летнему теплый воздух на восток Украины, сообщает Укргидрометцентр. Ночью, 2 мая, в западных, днем также в большинстве северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 7-12°; днем в западных областях 15-20°, на остальной территории 19-24°, в восточных и Днепропетровской областях до 27°.



В Киеве в субботу без осадков, днем кратковременный дождь; температура ночью около 10°, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 мая самая высокая температура днем была 30,0 в 1934, 2018 годах, самая низкая ночью -0,6 в 1962г.



В воскресенье, 3 мая, ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы (ночью на Левобережье без существенных осадков).



Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в большинстве южных, центральных, Харьковськой и Сумской областях до 24°; в западных областях ночью 5-10°, днем 14-19°.



В Киеве ночью в воскресенье небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем18-20°.

