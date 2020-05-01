Женские босоножки от “Миратон”: стиль и удобство

Сегодня рынок предлагает самую разнообразную обувь. Некоторые модели возвращаются с прежних времен. Есть также варианты, которые трансформированы и слегка изменены, дополнены разными деталями. Купить уникальные женские босоножки либо туфли можно в интернет-магазине Miraton. Сейчас во времена пандемии компания “Миратон” решила помочь медицинским работникам в столь сложной борьбе с вирусом. Для этого интернет-магазин отправляет 5% с каждой покупки больницам.

Тренды весна-лето

Как только закончится карантин, все захотят выйти на улицу в новой и модной обуви. Чтобы стать it-girl в этом сезоне, стоит подбирать модные новинки:

обувь с квадратным носком. Новая коллекция Miraton предлагает мюли, босоножки, туфли, где носок имеет четкую геометрическую форму;



босоножки, туфли, выполненные в неоновых оттенках. Даже в случае строго дресс-кода стоит использовать яркие модели. Беспроигрышным вариантом будет сочетание неоновой обуви с летним платьем;



спортивные босоножки. С помощью босоножек с прочной подошвой и крепкими ремешками женщина самовыражается. У каждой девушки в шкафу должна быть модель sport style;



классика 2.0. Сегодня на привычной классике появился декор, новые детали. В коллекциях можно увидеть туфли, у которых пятка открыта, а также обувь, где присутствуют принты, а каблук имеет клиновидную либо расклешенную форму;



кастом. На обуви отмечаются принты, надписи, нашивки из силикона. Благодаря таким деталям она становится самобытной и делает владельца индивидуальной личностью.

Босоножки SS' 2020 Miraton



Босоножки позволяют женщине показать свое настроение и характер. Интернет-магазин обуви “Миратон” в новой коллекции SS' 2020 предлагает девушкам красивые, удобные и комфортные изделия:

акцентная обувь, аксессуары. Если вы хотите получить заряд позитива, выбирайте босоножки ярких цветов либо с оригинальным каблуком. Модными будут все оттенки природы;



квадратный каблук обеспечит надежность и уверенность. Практически все люди ежедневно куда-то спешат и живут по плотному графику. Поэтому важно ощущать комфорт даже в обуви. Для этого были созданы босоножки с устойчивым широким каблуком. Miraton предлагает модели элегантной классики либо спорт-шика. Block heel идеально подойдут для женщин, которые уверены в себе и ведут активный образ жизни;



платформа – сочетание комфорта и спорт-шика. К летним тенденциям относят босоножки на танкетке. Данный фасон отличается удобством и устойчивостью. Sport Style, где отмечается толстая подошва, является трендовым шиком коллекции SS' 2020. Эту модель любят девушки, которые всегда настойчиво идут к поставленной цели.

Предложения от интернет-магазина Miraton



Интернет-магазин Miraton предлагает качественную обувь и дополнительные поощрения для клиентов:

бонусы за покупку;



персональные предложения;



дни Miraton Club. Они предполагают проведение закрытых распродаж, наличие специальных бонусов для тех, кто является участником клуба;



приглашение на мероприятия о моде, красоте;



сюрприз, который преподносят участникам на день рождения. В праздник покупателю предоставят бонус либо приятую скидку.

В Miraton можно выбрать те босоножки, которые не только приукрасят ваш образ, но и станут модным трендом.