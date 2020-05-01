«Круче всех»: пять хобби для детей на карантине

Любимые мультфильмы пересмотрены, уроки выучены, лимит времени для компьютерных игр исчерпан, но у ребенка еще масса энергии . Знакомая картина? К оманд а детского талант-шоу «Круче всех» з а пять сезонов познакомил а сь с сотнями талантливых детей и их необычными хобби. Почему бы не заинтересовать ребенка новым увлечением? Вот несколько идей , которые подойдут и счастливым обладателям загородного дома, и тем, кто проводит карантин в квартире.

1. Углубленное изучение темы, к которой ребенок проявляет интерес. Если ваш сын или дочь засматриваются мультфильмами «Ледниковый период 3. Эра динозавров» или « Земля до начала времен », почему бы не заинтересовать их огромны ми ящер ами ? Ведущих «Круче всех» Андрея Доманского и Андрея Данилевича в свое время удивил Клим Сайбель из Казахстана. На момент участия в съемках ему было всего четыре года, но он уже знал более 50 видов динозавров и животных того периода . В два года Клим с родителями попал в Алматинский динопарк и настолько впечатлился, что пересмотрел все существующие мультфильмы и мультсериалы о древних ящерах. Кроме того, есть много научно-популярных фильмов, откуда можно черпать информацию о динозаврах. Правда, родителям ребенка и самим придется выучить сложнопроизносимые названия и рассказывать на ночь сказки не о Питере Пэне, а о милом травоядном стегозаврике, на которого напали злые тиранозавры. Зато это хобби практически неисчерпаемо. Сегодня известны сотни видов динозавров, а ученые продолжают открывать новые виды. Кроме того, психологи утверждают: интенсивный интерес к какой-либо теме, будь то динозавры, бабочки или планеты, способствует развитию внимательности и настойчивости, расширяет знания о мире, формирует навыки обработки информации. Плюс дети очень быстро запоминают десятки видов животных и делятся своими знаниями со взрослыми. Это повышает уверенность малышей в себе и дает им первый опыт экспертности.

2. Спидкубинг. Один из реальных способов п еревести ребенка из онлайна в оффлайн – показать ему видео о спидкубинге . Важно, чтобы в этот момент рядом оказался кубик Рубика. Спидкубинг – это увлечение для азартных интеллектуалов: собирание кубика Рубика на скорость. Для того, чтобы добиться результатов в этом виде спорта, нужны настойчивость, хорошо развитая память и часы тренировок. Это хобби развивает мелкую моторику, память и пространственное мышление. В спидкубинге существуют свои схемы сбора кубика Рубика, и «профи» знают десятки таких способов – тысячи людей по всему миру увлечены этим. Существует даже Международная ассоциация кубика (World Cube Association) и чемпионаты, на которых спидкуберы выясняют, кто из них круче всех. Например, на момент участия в талант-шоу «Круче всех» 15-летний Михаил Лагойда быстрее всех в Украине собирал кубик Рубика с закрытыми глазами!

3. Кулинария. Если вы любите готовить, карантин – самое время увлечь кулинарным мастерством и любимое чадо . Это хобби – и для девочек, и для мальчиков. Не зря ведь лучшие шеф-повара мира в большинстве своем – мужчины. В том, что кулинарн ые шедевры по плечу и настоящему мужчине, команду «Круче всех» убедил Данила Кива из Одессы. На момент участия в проекте ему было 13 лет, однако он не просто вкусно готовил, но и вел кулинарные мастер-классы для детей по всей Украине. А еще Данила стал первым несовершеннолетним, кому разрешили учиться в известном кулинарном институте. Если вам кажется, что до таких высот вашему ребенку не дотянуться, не спешите делать выводы : Данила начинал с того, что красиво выкладыва л на тарелк и приготовленную мамой еду. И только потом стал готовить сам.

4. Индийские танцы. Поклонники вновь популярного индийско го кино могут вместе с детьми научиться танцевать, как любимые герои – н а YouTube много бесплатных уроков индийских танцев . Тем более что параллельно придется изучить культуру и традиции Индии, а это как минимум расширяет кругозор. Скажем сразу: это непросто! Т олько движений глаз в индийском танце – 26. Каждый жест, каждый наклон головы что-то значат. А чтобы освоить классический индийский танец , понадобится вникнуть в индийские мифы, легенды и популярные эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна» , на сюжетах которых основана хореография . Это удивительное хобби в талант-шоу «Круче всех» продемонстрировала 12-летняя Сагника Наяк из Киева. Она научила Андрея Доманского правильно надевать национальный костюм и показала базовые движения .

5. Хула-хуп. Казалось бы, обычная история для девочек – крутить пластмассовый или алюминиевый обруч. Ч ем тут ребенка еще заинтересуешь? Ведущие программы Андрей Доманский и Андрей Данилевич и представить не могли, какие спортивные горизонты им откроет Вероника Литвинчук из Черновцов! На сцену талант- шоу «Круче всех» она вышла в шестилетнем возрасте, и на тот момент могла вращать уже пять хула-хупов одновременно! А еще – показывать фигуры из обручей: олимпийские кольца, цветок, глобус... Такие упражнения, по словам тренера Вероники, развивают не только гибкость, быструю реакцию, снимают нагрузку со спины, помогая бороться с сутулостью, но и заставляют мыслить объемно: координировать движения сразу нескольких обручей непросто. Кроме того, пластиковый обруч – один из самых безопасных детских тренажеров. Обучать упражнениям с ним можно с самого юного возраста – от 1,5-2 лет. Правда, нужно выбирать обруч, соответствующий росту малыша. Это увлечение больше подойдет тем, кто живет в доме или является обладателем просторной квартиры.