Боррель призвал к полному выполнению Минских соглашений

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул важность выполнения Минских соглашений, в том числе мер по прекращению огня на востоке Украины.



"Внимательно следил за вчерашним (министерским - ИФ) "нормандским" совещанием Франции, Германии, Украины и России. Полная поддержка ЕС по реализации мер, согласованных на парижском саммите ("нормандского формата" - ИФ) 9 декабря 2019 года", - написал Боррель в своем твиттере в пятницу.



"Необходимо продолжать работу по полному выполнению Минских соглашений, включая прочное и всеобъемлющее прекращение огня. Это еще более срочно, учитывая эпидемию COVID-19", - отметил высокий представитель ЕС по иностранным делам.



Главы МИД стран "нормандского формата" провели в минувший четверг видеоконференцию, в ходе которой, в частности, обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.

