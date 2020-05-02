Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что городская власть Черкасс должна понести ответственность за решение смягчить карантин раньше установленного государством срока. "Отдельный "пламенный" привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру Черкасс,...

...который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры ранее 11 мая. Это - попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия", - заявил он в видеообращении к украинцам в пятницу.



Зеленский предупредил всех представителей местной власти, которые "путают слова "децентрализация" и "автономия": "Не надо заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей".

