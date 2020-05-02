Мэр Черкасс отреагировал на угрозы Авакова

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, который фактически отменил карантин в облцентре с 30 апреля, заявил, что своим решением город восстановил "социальную справедливость", поскольку, по его мнению, "ничем не отличается большой строительный гипермаркет от маленького магазина строительных товаров". Таким образом мэр отреагировал на открытие уголовного производства по факту ослабления карантина в Черкассах. Свое видеообращение городской голова опубликовал в Facebook.



"Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать. Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили... Меня, мэра, никакими уголовными делами... не запугать. В том числе от высших должностных лиц нашей страны", - заявил Бондаренко.



Также он напомнил правоохранителям о наличии в Черкассах многих других уголовных дел, которые остаются нераскрытыми.



"В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладений транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет", - заявил мэр города.





