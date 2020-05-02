В ООН призвали Украину наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе

В связи с шестой годовщиной убийства 2 мая в одесском Доме профсоюзов 48 человек ООН выступила с заявлением по поводу расследования преступления. Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что никто так и не был привлечен к ответственности за это массовое убийство.

Заявление опубликовано на сайте организации.



"Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерть своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается недостижимым", – сказала Богнер.



Мониторинговая миссия ООН также опубликовала документ, покторый показывает состояние расследований одесских событий и судебных процессов в отношении их участников. Как видно из инфорграфики, по трем направлениям расследований вообще отсутствует какое-либо движение. По одному оно идет медленно (дела сторонников единства Украины) и еще по одному как-то прогрессирует (дело начальника НУ МВД Украины в Одесской области). В последнем деле фигурант обвиняется в злоупотреблении властью и служебными полномочиями и оставлении в опасности. За последние 12 месяцев по делу состоялось около 25 заседаний.



"За прошедший год не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. Что касается смертей в центре города, то ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного продвижения по уголовным производствам в отношении сотрудников милиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании образом на столкновения и беспорядки", – отметила Богнер.



В документе ООН также приведены рекомендации правительству и международному сообществу о необходимых шагах для обеспечения правосудия за смерти и убийства.



"Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, основательное и непредвзятое расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершённых делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких", – подытожила Богнер.

