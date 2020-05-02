Мэр Бондаренко обратился к Зеленскому после критики за смягчение карантина

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который заявил об угрозах из Офиса президента за смягчение карантина, предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин.



Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, размешенном на его странице в Facebook в субботу 2 мая.



"Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, господин президент. Если нужно будет объединить Украину, мы объединим Украину", - заявил градоначальник Черкасс.



Мэр также напомнил, что Зеленский именно в Черкассах заявил о своем намерении идти в президенты.



"Мы готовы, но только после ваших однопартийцев", - сказал Бондаренко, указав, что от главы государства ждал равного отношения ко всем, в том числе к "слугам народа" - "кнопкодавам", однопартийцам-бизнесменам, нарушающим требования карантина.





