Роулинг пожертвовала миллион фунтов в День Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала один миллион фунтов стерлингов (1,25 миллиона долларов) на благотворительность в День Гарри Поттера. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.



«Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность один миллион фунтов», — написала Роулинг.



Денежные средства будут поделены между двумя британскими организациями: одна помогает бездомным, а другая — жертвам домашнего насилия.



«Гарри Поттер» — серия романов, написанная Джоан Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.



Всемирный день Гарри Поттера отмечается 2 мая. В этот день, согласно мифологии сюжета, состоялась битва за школу Хогвартс, а также завершилась Вторая магическая война.



В декабре 2019 года Роулинг стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых писательниц мира. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов.





