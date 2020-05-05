Ароматический тест точно показывает, жив ли человек

Израильские специалисты разработали уникальный тест, который предсказывает шансы на выздоровление у пациентов с травмами мозга и без сознания, пишет Xinhua со ссылкой на Институт Вейцмана. После тяжелой травмы мозга врачам бывает непросто понять, находится ли пациент вообще в сознании. Традиционные тесты не всегда могут точно это определить. Итог - неверно принятое решение относительно отключения человека от аппарата искусственного поддержания жизни.



Ученые сфокусировались на обонятельной системе, ведь по ней можно оценить состояние мозга в целом. Новый тест опирается на то, как в ответ на аромат меняется поток воздуха в носу. К примеру, если человек ощущает неприятный запах, он начинает вбирать воздух, делая более короткие и неглубокие вдохи. Это работает даже во сне.



В рамках эксперимента ученые помещали источники разных запахов под носами 43 пациентов. Среди них был приятный запах шампуня и неприятный запах тухлятины. Также иногда запаха не было вовсе. Ученые замерили объем вдыхаемого через нос воздуха. Оказалось, все пациенты, которые находились в вегетативном состоянии, но реагировали на запахи (менялся объем вдыхаемого воздуха), позже пришли в сознание.

