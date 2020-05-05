В организме излечившихся от COVID отмирают клетки

Повторный положительный тест на коронавирус у людей, которых считают излеченными, вызывают мертвые клетки легких, заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, пишет ABC News.



По ее словам, у некоторых пациентов после негативной реакции на COVID-19 через неделю-две, или даже позже, могут вновь обнаружить заболевание.



"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе, это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления. Это действительно интересно", - пояснила Ван Керхове.



При этом эксперты ВОЗ до сих пор не знают, говорит ли наличие в организме человека антител COVID-19 об иммунитете к новой болезни.



"Означает ли это, что они имеют прочную защиту от повторного заражения? И если да, то как долго это длится. Мы еще не знаем ответа", - добавила специалист.

