Парасюк рассказал, кто его спасал при Порошенко от посадки за расстрелы на Майдане

Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, который признал, что его группа вела стрельбу по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года, сказал, что за это ему грозило тюремное заключение еще во времена Порошенко. Но избежать посадки удалось благодаря заступничеству экс-генпрокрора Юрия Луценко.



Об этом Владимир Парасюк рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона.



"Знаете, почему Порошенко меня не посадил просто за Майдан? Потому что они же тоже версию рассматривали, что я там убийца, который ходил с автоматом и расстреливал всех направо и налево. Потому что - а куда это вставить? Ну хорошо, он там побеждал на Майдане. А тогда кто ты такой, Порошенко? Вот чувак там стрелял, а ты кто тогда такой? Да, значит, Майдан победил не благодаря тебе, а благодаря этим ребятам, которые не побоялись пойти на какие-то такие меры, за которые могут понести определенную ответственность? Понимаете?" - объяснил Парасюк.



По его словам, ему несколько раз могли объявить подозрение, но "всегда от этого подозрения убегали".



"Луценко набирал и говорил: "Я вам там всем не знаю, что сделаю. Быстро спрятали эти папки - и пусть лежат". Потому что вы себе представляете, как во времена Порошенко объявляют подозрение майдановцу за то, что он противостоял "Беркуту"? Это равносильно самоубийству, просто взять и самого себя застрелить", - рассказал Парасюк.





