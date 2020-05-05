Задолженность населения за жилкомуслуги в марте сократилась на 1,8%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась на 1,8% к январю и составила 60,2 млрд грн (без учета электроэнергии).



Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в марте украинцы уплатили за жилкомуслуги 16,3 млрд грн, что составило 104% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,7 млрд грн.



Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в марте-2020 зафиксирован в Кировоградской (121,3% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Тернопольской (116,7%) и Черновицкой (115,1%) областях.



Наиболее низкий уровень оплаты – в Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской областях и Киеве (94-98% суммы начислений).



По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 13,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 249,1 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 107,9 млн грн.



Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



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