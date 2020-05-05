Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркивает, что «ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабление ограничений». «И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию», - подчеркнул Кличко на брифинге в понедельник.

Мэр отметил, что Киев первый этап такого плана обнародовал. И, исходя из эпидемиологической ситуации, надеется вводить его с 12 мая.



По словам мэра столицы, власть сегодня должна искать и принимать взвешенные и справедливые решения, ради безопасности и жизни людей, ради экономики и развития городов и государства.



«В последние дни много дискуссий и эмоций по поводу срочной и почти тотальной отмены ограничений. … Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые, Ради безопасности и жизни людей. Ради экономики и развития городов и государства. Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть» - сказал Кличко.

