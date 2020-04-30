Януковича снова вызвали на допрос в ГБР, но уже на 13 мая

Экс-президента Украины Виктора Януковича снова вызывают в Главное следственное управление Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий на 13 мая.



Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



"В связи с неявкой 30.04.2020 года, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., на 15:00 13 мая 2020 к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А.", - сказано в сообщении.



Уточняется, что Януковича вызывают для приобретения процессуального статуса и проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046.



Напомним, в марте, по данным адвокатов Виктора Януковича, представители бывшего генпрокурора Юрия Луценко признали, что обвинение в адрес их подзащитного в похищении 40 млрд долларов не основывалось на фактах, а носило "метафорический характер и было оценочным суждением".



