Польша частично возобновила выдачу виз украинцам

Консульские учреждения Польши в Украине в понедельник частично возобновили выдачу виз гражданам Украины, в частности для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.



"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Польши.



В связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.



В сообщении подчеркивается, что прием заявителей с другой целью чем получение рабочей визы по этим категориям, даже при условии актуальной зарегистрации и наличия всех необходимых документов, осуществляться не будет.



Также правительство опубликовало ряд правил для лиц, которые зарегистрируются в системе e-konsulat и придут в консульские учреждения за получением визы.

