Кабмин продлит карантин до 22 мая, но ослабит ограничения

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин до 22 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.



Правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.



"Мы разрешим работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, которые размещены под открытым небом в учреждениях, которые зарегистрированы как операторы мощности", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.



По его словам, это позволит органам местного самоуправления контролировать противоэпидемиологическую ситуацию.



С 11 мая также планируется послабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с соблюдением ряда условий противоэпидемиологической ситуации.



Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, библиотек, стоматологов, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.

