Нас ждут кратковременные дожди и грозы

В ближайшие сутки на Укриане будет неустойчивая погода - ночью местами небольшие дожди; днем везде умеренные кратковременные дожди, кроме западных областей, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных областях 4-9°; днем 14-19°, на юге и востоке страны до 22°.



В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, гроза; температура ночью 10-12°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 мая самая высокая температура днем была 30,2° в 2018г., самая низкая ночью -0,7° в 1908г.



В среду, 6 мая, кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами значительные дожди; в Карпатах значительный снег.



Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 12-17°, в юго-восточной части 17-22°; в Карпатах ночью заморозки 0-3 °, температура днем 1-6° тепла.



В Киеве в среду временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью около 10°, днем 14-16°.

