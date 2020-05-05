Тимошенко: каждый мэр может рассчитывать на мою поддержку

Партия «Батькивщина» поддерживает мэров, выступающих против двойных стандартов представителей власти, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.



«Мы становимся на защиту мэров от произвола президентской коалиции. Каждый мэр, каждый совет, каждый депутат, независимо от партийной принадлежности, - могут рассчитывать на мою поддержку. Вы можете обратиться ко мне в любой момент. Мы готовы вам помогать и делать все, чтобы громады чувствовали себя свободными и защищенными», - написала Тимошенко в понедельник в Фейсбуке.



Она сообщила, что члены парламентской фракции «Батькивщины» приехали в понедельник в Черкассы, чтобы поддержать мэра города Анатолия Бондаренко, которого вызвали на допрос к следователю в связи с тем, что Черкассы досрочно вышли из карантина.



«Чем же провинился мэр? Вернул работу и возможность заработка тысячам людей… А еще решился назвать вещи своими именами. Сказал, что закон должен быть одним для всех. Что если власть закрывает рестораны по всей стране, то это должно распространяться и на элитные заведения депутатов из президентской фракции», - отметила лидер партии.



Тимошенко также обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросила его не передавать «горячие приветы» мэрам, не разобравшись со своими «велюровыми» приспешниками».

