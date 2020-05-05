Кабмин одобрил ослабление ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины одобрил ослабление карантинных ограничений с 11 мая и продлил карантин до 22 мая. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.

С 11 мая также планируется разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов, ослабить ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты, парикмахерских с соблюдением ряда условий противоэпидемиологической ситуации.



Кроме того, будет разрешена работа объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), музеев, стоматологий, нотариусов, аудиторов, адвокатов и сервисов бытовых услуг.



Среди прочего будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.



Все ослабления предполагают соблюдение противоэпидемиологических мер, определенных Министерством здравоохранения.

