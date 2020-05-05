В Киеве проводят дезинфекцию дронами
В Киеве используют для дезинфекции городских объектов дроны. Об этом сообщил Виталий Кличко.
Так, эту технологию уже опробовали на мусоросжигательном заводе Энергия и в Киевпастранс.
"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно", - подписал видеоролик Кличко.
Он также отметил на брифинге, что коммунальные предприятия продолжают дезинфицировать улицы столицы в усиленном режиме.
Источник: Корреспондент
04.05 15:22