В Киеве проводят дезинфекцию дронами

В Киеве используют для дезинфекции городских объектов дроны. Об этом сообщил Виталий Кличко.



Так, эту ​​технологию уже опробовали на мусоросжигательном заводе Энергия и в Киевпастранс.



"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Для этого мы используем беспилотники украинской компании DroneUA, которая предоставляет их бесплатно", - подписал видеоролик Кличко.



Он также отметил на брифинге, что коммунальные предприятия продолжают дезинфицировать улицы столицы в усиленном режиме.



