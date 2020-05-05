Лукашенко пообещал провести президентские выборы до конца лета

Лукашенко пообещал провести президентские выборы до конца лета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на эпидемию нового коронавируса, выборы главы государства точно пройдут летом, дата будет определена в ближайшее время, но крайний срок голосования - конец августа.

"У нас нет оснований здесь их (президентские выборы - ред.) переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - сказал Лукашенко в понедельник во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала ранее РИА Новости глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.

Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.