Лукашенко пообещал провести президентские выборы до конца лета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на эпидемию нового коронавируса, выборы главы государства точно пройдут летом, дата будет определена в ближайшее время, но крайний срок голосования - конец августа.



"У нас нет оснований здесь их (президентские выборы - ред.) переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - сказал Лукашенко в понедельник во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном. Его слова приводит Sputnik Беларусь.



Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала ранее РИА Новости глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, пояснила РИА Новости позже глава белорусского Центризбиркома.



Официально дата выборов президента в республике пока не назначена, это должен сделать парламент.

