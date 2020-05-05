Испания и Италия сегодня существенно ослабили карантин

Правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый их них начинает действовать с 4 мая. В рамках "нулевой фазы" сегодня возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов на вынос. В то же время в Италии открываются строительные компании, а также разрешено передвигаться по регионам для посещения родственников.



Об этом сообщает El Pais.



В Испании с сегодняшнего дня разрешается открывать небольшие магазины, а также парикмахерской по предварительной договоренности. Рестораны также восстанавливают работу, но продавать еду только на вынос.



"Нулевая фаза" будет действовать на всей территории страны с исключением островов Ла Гомера, Эль-Эрро, Ла Грасиоза и Форментера. Кроме выше указанных мероприятий там также разрешены встречи групп до десяти человек.



С сегодняшнего дня и в Италии начали выходить из карантина.



Об этом сообщает агентство ANSA.



Так, с 4 мая 4,4 млн итальянцев возвращаются на работу. В стране возобновляется работа производств, строительных компаний. Также в Италии разрешено передвигаться по регионам для посещения родственников. Жителям регионов нельзя передвигаться в другие муниципалитеты, рабочие поездки разрешены.



Также, в Италии открылись бары и рестораны для обслуживания навынос. Употреблять пищу разрешено только дома или в офисе.



В Испании и Италии соблюдают меры индивидуальной защиты. Использование масок, которые закрывают нос и рот, а также соблюдение дистанции является обязательным для всех жителей стран.

