В КС поступило представление о признании неконституционным закона о земле

В Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", информирует отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины",- говорится в сообщении КС в понедельник.



По информации суда, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции Украины.



Народные депутаты фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" заявляли ранее, что подадут иск в Конституционный суд о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

