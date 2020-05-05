Доставка грузов из Кореи в Украину
Корея давно себя зарекомендовала как производитель высокотехнологичных и медицинских товаров. Только за 2019 год импорт из Кореи составил 9% от всех товаров, и это число продолжает неуклонно расти из года в год. А благодаря развитию электронной коммерции и социальных сетей корейские товары пользуются все большей популярностью в массовой культуре по всему миру. Большую часть из этого занимают:
- Техника
- Автомобили
- Косметическая продукция
- Автозапчасти
- Промышленное оборудование
- Ювелирные украшения
- Брендовая одежда и аксессуары
- Полупроводники
- Изделия из керамики
Поэтому многие предприниматели все больше присматриваются к корейской продукции. Но если о продаже корейской продукции и так все понятно, то как обстоят дела с доставкой? Ведь своевременная поставка товара это ключевой фактор в эффективности бизнес процессов. Поэтому крайне важным фактором является поиск и дальнейшее сотрудничество с надежной логистической компанией. Об этом и о нюансах работы с Южной Кореей опишут специалисты компании "Турбоавиа" https://turboavia.com/dostavka-iz-korea, которая уже более 12 лет занимается доставкой как оптовых партий груза, так и небольших частных посылок.
Способы доставки из Кореи
Наиболее популярными являются морская и авиадоставка из Кореи.
Морская доставка представляет из себя наиболее дешёвый способ доставки. Сроки осуществления около 45 дней с момента погрузки. Отлично подходит для крупных партий товаров так и для небольших благодаря способу сборных грузов.
Авиадоставка в свое время является наиболее быстрым способом доставки. В среднем осуществляется от 7 дней с момента погрузки товаров. Очень эффективен если нужно быстро доставить и реализовать продукцию в Украине.
Дополнительные услуги
Кроме основных направлений доставки стоит также рассмотреть дополнительные услуги логистических компаний, они могут сильно сэкономить время:
- Предоставление склада для временного хранения грузов
- Кредитование бизнеса
- Дополнительная страховка, доупаковка и обрешётка грузов
- Помощь с таможенным оформлением грузов
Если вы уже работаете с Кореей или только планируете, то следует серьезно подойти к выбору логистической компании. Порядочность, своевременность и надёжность являются ключевыми преимуществами компании "Турбоавиа". С нами вы всегда можете быть уверенными в сохранности и своевременности доставки груза.