Доставка грузов из Кореи в Украину

Корея давно себя зарекомендовала как производитель высокотехнологичных и медицинских товаров. Только за 2019 год импорт из Кореи составил 9% от всех товаров, и это число продолжает неуклонно расти из года в год. А благодаря развитию электронной коммерции и социальных сетей корейские товары пользуются все большей популярностью в массовой культуре по всему миру. Большую часть из этого занимают:

Техника

Автомобили

Косметическая продукция

Автозапчасти

Промышленное оборудование

Ювелирные украшения

Брендовая одежда и аксессуары

Полупроводники

Изделия из керамики

Поэтому многие предприниматели все больше присматриваются к корейской продукции. Но если о продаже корейской продукции и так все понятно, то как обстоят дела с доставкой? Ведь своевременная поставка товара это ключевой фактор в эффективности бизнес процессов. Поэтому крайне важным фактором является поиск и дальнейшее сотрудничество с надежной логистической компанией. Об этом и о нюансах работы с Южной Кореей опишут специалисты компании "Турбоавиа" https://turboavia.com/dostavka-iz-korea, которая уже более 12 лет занимается доставкой как оптовых партий груза, так и небольших частных посылок.

Способы доставки из Кореи

Наиболее популярными являются морская и авиадоставка из Кореи.

Морская доставка представляет из себя наиболее дешёвый способ доставки. Сроки осуществления около 45 дней с момента погрузки. Отлично подходит для крупных партий товаров так и для небольших благодаря способу сборных грузов.

Авиадоставка в свое время является наиболее быстрым способом доставки. В среднем осуществляется от 7 дней с момента погрузки товаров. Очень эффективен если нужно быстро доставить и реализовать продукцию в Украине.

Дополнительные услуги

Кроме основных направлений доставки стоит также рассмотреть дополнительные услуги логистических компаний, они могут сильно сэкономить время:

Предоставление склада для временного хранения грузов

Кредитование бизнеса

Дополнительная страховка, доупаковка и обрешётка грузов

Помощь с таможенным оформлением грузов

Если вы уже работаете с Кореей или только планируете, то следует серьезно подойти к выбору логистической компании. Порядочность, своевременность и надёжность являются ключевыми преимуществами компании "Турбоавиа". С нами вы всегда можете быть уверенными в сохранности и своевременности доставки груза.