Пинчук шантажирует Зеленского, требуя для себя льгот на электроэнергию

Промышленная компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковала Кабинет министров и Нацкомиссию по вопросам регулирования энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), которые отказались от политики административного занижения цены электроэнергии для промышленных потребителей.



В частности, приводится пример решений, которые позволили государственному НАЭК «Энергоатом» большую часть электроэнергии продавать по рыночным ценам, а ГП «Гарантированный покупатель», который накопил 5 млрд грн долга перед «Энергоатомом», продавать ээ не по 10 коп. кВт час, а по рыночной цене.



Также, «Интерпайп» выступил с осуждением решения НКРЭКУ о запрете импорт э/э из России и Беларуси на котором настаивал лично президент.



«В середине апреля НЭК «Укрэнерго» ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС)», - утверждают в компании Пинчука.



Ранее Министерство энергетики и охраны окружающей среды заявило, что изменение энергетического баланса привело к паритетному снижению всей генерации.



«Энергоатом» поддержал решение по обновлению энергобаланса, а главный диспечер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что доля атома в последние дни достигала 80%, что является критической предаварийной ситуацией.



В начале апреля «Интерпайп» уже делал заявление о росте цен на рынке электроенергии.



Эксперты Всеукраинской энергетической ассамблеи назвали аргументы компании «Интерпайп» манипулятивными.



По мнению ВЭА, целью таких заявлений является принуждение правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к лоббированию коммерческих интересов за счет введения нерыночных механизмов в энергетике, которая и так страдает от чрезмерного административного вмешательства.



В ВЭА напомнили, что подобным образом ферросплавные заводы летом 2019 года судебным и медиа-давлением на власть и НКРЭКУ добились принятия решений о перераспределении расходов с НЭК "Укрэнерго" на ГП "Гарантированный покупатель" и соответственно на НАЭК "Энергоатом", что привело к искажениям на рынке.



