Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19

Израильский институт биологических исследований (IIBR) завершил фазу разработки антитела против коронавируса COVID-19 или пассивной вакцины. Об этом заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннетт, передает The Jerusalem Post.



Сообщается, что вчера исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала о выявлении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме. На сегодня IIBR работает над патентом для своего антитела и заключением контракта на его коммерческую разработку. Все юридические процедуры будут согласованы с Министерством обороны Израиля.



"Я горжусь сотрудниками Биологического института, которые совершили серьезный прорыв. Еврейское творчество и изобретательность привели к этому удивительному достижению", - добавил Беннет.



Также сообщается, что в апреле IIBR начал тестирование своего прототипа вакцины на основе антител на грызунах. Кроме того, институт собирает плазму выздоровевших от COVID-19 для исследований.



The Jerusalem Post отмечает, что вторая израильская исследовательская группа MigVax на сегодня близка к завершению первого этапа разработки вакцины против коронавируса.

