Арахамия объяснил, почему Бужанского и Дубинского не исключили из фракции

Председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что сейчас от исключения кого-то из мажоритарщиков из состава фракции пострадает сильнее политсила, чем исключенные депутаты.



Такое мнение он высказал в интервью журнала НВ.



«На самом деле сейчас многие раскачивает фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам. А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас слетит монобольшинство и мы вынуждены будем идти с кем-то в коалицию», - отметил Арахамия, отвечая на вопрос о том, почему из "Слуги народа" не исключили депутатов Максима Бужанского и Александра Дубинского, которые вредят публичному имиджу партии и фракции.



В то же время Арахамия признал, что «роковая ошибка» заключается в том, что Верховная Рада не приняла императивный мандат, который предусматривает отзыв мандата депутатов.



«Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче», - добавил Арахамия.

